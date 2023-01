Tras ser aprobada la renuncia del Senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, manifestó en RCN Radio que el motivo que lo llevó a tomar dicha decisión es porque este lunes empieza a escribir una novela para el Canal RCN.

El congresista además indicó que tras consultarlo con amigos, familiares y colegas tomó dicha determinación también por motivos financieros que en este momento requieren su atención.

Lea además: MinDefensa reitera su apoyo al cumplimiento del proceso de paz

“Luego de muchas consultas familiares, con ex políticos, con amigos finalmente sobre el filo de la navaja, sobre el tiempo tomé la decisión de renunciar al Senado”, sostuvo.

Frente a ello especificó que “he terminado un acuerdo comercial con la empresa RCN, con el canal de televisión para hacer un par de novelas, esta misma semana era indispensable que arrancará a escribir una, tanto por necesidades de parrilla del canal como por las mías de una refinanciación”.

Y es que por medio de su cuenta de Twitter ya había hecho referencia a la posibilidad de participar en las elecciones de 2023, la cual asegura aún no está definida.

“También he dejado abierta por eso la renuncia del día de hoy la posibilidad de una participación en 2023 que no está acordada, no está definida tampoco segura, pero digamos que se deja esa ventana abierta pensando en una futura aspiración”, manifestó.

Por consiguiente, recalcó que “arrancó a escribir una novela este lunes para RCN y en mi régimen de inhabilidades e incompatibilidades se me impedía trabajar en mi actividad privada, tengo un hueco fiscal bastante grande que tengo que cumplir por responsabilidad con mi familia y conmigo mismo”.

Más información: Más de 400 casos de hurto a residencias se han registrado durante diciembre en Bogotá

Entre tanto, cabe mencionar que hasta este sábado 31 de diciembre, último día del año, estaba dispuesto el plazo para que los congresistas renunciaron a sus curules para poder presentarse a las elecciones regionales del próximo año.