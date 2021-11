Gustavo Bolívar hace inesperada defensa de María Fernanda Cabal

Esta semana, finalmente se conoció el candidato del Centro Democrático para la presidencia. Luego de haber auditado las 4.200 encuestas que se realizaron en todo el país y haber consolidado los resultados, el Centro Democrático eligió al exministro Óscar Iván Zuluaga como su candidato.

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las fuertes competidoras para Óscar Iván Zuluaga dentro del Centro Democrático, en el proceso de escogencia de candidato presidencial único de esa colectividad.

Le puede interesar: Zuluaga no descarta alianzas antes de primera vuelta y asegura que Uribe respalda su candidatura

Tras perder la consulta interna, Cabal asumió la derrota con altura. "Fue una campaña relámpago, pero fue deliciosa, yo les confieso que me la gocé en cada minuto y cada segundo, me gusta la pasión de la gente, además que yo tengo una ventaja que yo no digo mentiras, que yo no vivo de la política, que soy auténtica, que me meto en mil problemas por expresar las ideas sin diplomacia, pero esto me da un camino nuevamente hacia el Senado", indicó.

A pesar de que Cabal no dijo nada polémico sobre la victoria de Zuluaga, sí le salió un defensor inesperado que aseguró que cree que hubo fraude en la elección del Centro Democrático y que la ganadora debió ser Cabal.

"Yo creo que #HayTrampaEn la elección del candidato uribista. Algo como lo que le hicieron a Pacho Santos", escribió Bolívar.