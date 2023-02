Gustavo Bolívar pide que la carrera mínima de taxis sea más cara: le puso precio

Desde enero aumentó la tarifa en la carrera de mínima, arranque, recargo desde y hacia terminales de transporte aéreas, recargo nocturno cambió para el servicio tipo taxi en Bogotá.

Es decir, que desde este año los ciudadanos de la capital de la República pagan más por utilizar el servicio de Taxi. A continuación lo que se paga actualmente:

Valor unidad cada 100 metros: $104

$104 Banderazo o Arranque: $2.900.

$2.900. Valor por cada 24 segundos de espera: $104.

$104. Recargo hacia y desde el Aeropuerto o Puente Aéreo: $5.200.

$5.200. Recargo nocturno (20:00 a las 5:00 horas, dominical y/o festivo: $2.500

$2.500 Carrera mínima: $5.200

$5.200 Recargo por el servicio puerta a puerta: $900.

A pesar de que estos incrementos se dieron hace poco, el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien es una de las caras visibles y líderes del petrismo, consideró que la carrera mínima es demasiado barata.

En ese sentido, Bolívar consideró que para una ciudad como Bogotá, donde hay problemas de movilidad, el precio mínimo de una carrera en taxi debería ser de 6.000.

"Diré algo impopular: Carrera mínima de taxi en $5.200 (1.1 dólar) en una ciudad trancada, llena de huecos, insegura y gasolina al alza, no es un precio justo. Y no es por congraciarme con los taxistas pues soy partidario de regular y no de acabar las plataformas. ¿Quizá 6.000?", escribió Bolívar en sus redes sociales.