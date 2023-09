Gustavo Bolívar puso su primera valla publicitaria en Bogotá con un curioso mensaje en inglés

Se debe recordar que Gustavo Bolívar en varias oportunidades ha manifestado que una de sus iniciativas como alcalde es fomentar desde muy niños el bilingüismo en los colegios e institutos educativos.

En el mes de julio, en medio de su lanzamiento a la alcaldía de Bogotá, Gustavo dio unas declaraciones que generaron cierta polémica en algunos sectores del país, donde expresaba la importancia del inglés y la educación en un menor de edad.

"Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular”, indicó.

En medio de una entrevista con un medio nacional, también dijo que Bogotá sería bilingüe en el año de 2038, pues hay un programa de gobierno en el cual se implementará la educación bilingüe desde 2025.

Gustavo Bolívar también en otra oportunidad indicó que empezando su Gobierno va a hacer que los niños de preescolar estudien inglés y dejando la primera generación de bachilleres bilingües con dos idiomas.