Gustavo Bolívar respondió a quienes dicen que renunciaría a la Alcaldía de Bogotá por sueldo

Gustavo Bolívar, para muchos, ya es el ganador de las elecciones por la Alcaldía de Bogotá que se darán este 2023. Sin embargo, para muchos otros colombianos es imposible que acepte este cargo, teniendo en cuenta que renunció como congresista por problemas con su salario y el puesto de alcalde recibe una asignación menor de la que tiene un senador.

Aunque el político aún no ha confirmado su candidatura, está entre el sonajero de los posibles candidatos. Sin embargo, se han creado rumores en que, si llega a quedar como alcalde, este renunciaría pronto.

En medio de una entrevista, Gustavo Bolívar se refirió a dichas especulaciones que afirman que: "Si no le alcanzó el sueldo de senador y se retiró para hacer libretos, menos le va a alcanzar el sueldo de alcalde de Bogotá y se va a retirar también", a lo que respondió, “que tienen toda la razón”.

La respuesta, como era de esperarse, dejó sorprendido a más de uno, pues además de afirmarlo, el exsenador enumeró los problemas que tiene con sus finanzas personales.

“Yo debería tener un ahorro para vivir cuatro años con un sueldo que es la tercera o cuarta parte de mis gastos. No lo digo de manera odiosa, pero los impuestos no me dan y las cifras no me dan. Hay contratistas que se ofrecen para financiar, pero no estoy dispuesto a eso. Quiero tener unas finanzas sanas y, si no lo logro, pues sencillamente no me muero por tener cargos y, si logro cuadrarlo, pues digo que sí”, agregó.

El posible candidato, por último, se refirió al proyecto puesto en marcha del Metro de Bogotá, y la reciente polémica que hubo entre el mandatario, Gustavo Petro y la actual alcaldesa, Claudia López, en el que no se sabía si este iba a seguir en su línea de ser un Metro elevado o por el contario, sería subterráneo como lo propuso Petro, afirmando que gracias al presidente Bogotá tiene la posibilidad de tener un Metro soterrado.

“La línea que hará Bogotá es una línea del siglo XIX, es lo que hicieron cuando no había técnicas y las tuneladoras, etc. Hoy en el siglo XXI no podemos hacer un Metro del siglo XIX, ese cuento de que es más barato, de que se puede ver mejor el paisaje, es eso un cuento forzado”, dijo.

Y argumentó que, “si ya esperamos 70 años para tener un metro, por qué no esperamos dos años más, que es lo que durará la modificación”, expresó Bolívar.