Gustavo Bolívar defendió las contundentes críticas hechas por el presidente Petro en medio de su discurso este 7 de junio, donde se refirió a los medios de comunicación al indicar que odian a la vicepresidenta por su color de piel”.

En diálogo con RCN Radio, el exsenador del Pacto Histórico mencionó que esto se debe al “acorralamiento que siente por algunos medios. Sin embargo, fue un error nombrar a un medio".

Al preguntarle por la posibilidad de ser el jefe del gabinete presidencial o de ser el candidato para la Alcaldía de Bogotá, Bolívar fue enfático en mencionar que en este momento se encuentra inhabilitado.

“Sí, pero tengo una inhabilidad de un año para ejercer cargos públicos. Hasta enero no podría entrar al gobierno, si es que quisieran tenerme ahí”, afirmó el exsenador.

Agregó también que le gustaría estar en el centro del poder para ayudar al gobierno desde una postura crítica. “Yo soy muy crítico y no soy un comité de aplausos. Los buenos amigos estamos para eso”, recalcó.

Por su parte, al preguntarle por la posibilidad de ser el candidato del Pacto Histórico y su fecha límite para anunciarlo, Gustavo Bolívar mencionó que hasta el momento no ha podido hablar con el presidente Petro.

“Tenía un plazo hoy para decidirlo, pero el Pacto Histórico me concedió unos días más porque no me he podido reunir con el presidente”, dijo el exsenador.

Finalmente, mencionó que el encuentro con el presidente Petro está planeado para el próximo martes 13 de junio y que está esperando la hora del mismo.

“Cuando termine la reunión, salgo con un sí o un no con el tema de la Alcaldía”, concluyó.

