"Me entristece que no se piense en las víctimas. Uno puede ser fanático de quien sea y valorar sus talentos para la política como en el caso de Uribe o para la música en el caso de Diomedes, yo mismo me he declarado diomedista, yo amo la música de Diomedes Díaz, pero eso no me enceguese para recordar que hay un límite entre el ser humano y el talento", añadió.

"Si ofendí a alguien pido disculpas, pero no me he retractado porque Diomedes fue declarado culpable por ese asesinato a 12 años y 6 meses por la Corte Suprema de Justicia", finalizó.