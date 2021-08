Gustavo Bolívar tuvo un cara a cara con Iván Name tras elección de Vicepresidencia del Senado

El Consejo Nacional Electoral adelantó una audiencia pública en la que escuchó a las partes involucradas en el caso de la elección de la mesa directiva del Senado de la República, especialmente de la Segunda Vicepresidencia, cargo que perdió Gustavo Bolívar con el voto en blanco.

Durante la sesión, se presentó el primer cara a cara entre Bolívar y el senador Iván Name, este último que terminó siendo elegido en esa dignidad por las mayorías en la plenaria.

Bolívar afirmó que lo que ocurrió el pasado 20 de julio fue gravísimo, porque con la anuencia de las bancadas de gobierno se habría adelantado una ‘jugadita’ para violar los derechos de los integrantes de la oposición de tener un asiento en la mesa directiva de la corporación.

“No se está jugando aquí un cargo, se está jugando la posibilidad de que sean las mayorías en este caso del uribismo, que digan qué candidato le gusta y qué candidato no le gusta, algo gravísimo, porque podría pasar también que en algunos años nosotros digamos que el candidato de la oposición que es uribista no nos gusta, pongan otro y no señores”, indicó.

A su turno, el senador Name respondió diciendo que no se cometió ninguna irregularidad en su elección, porque la Alianza Verde está constituido como un partido declarado de oposición al Gobierno de Iván Duque. Además, negó que se hubiese planeado una ‘jugadita’, como lo aseguran algunos.

“Nunca hicimos fraude, nosotros votamos por el senador Bolívar y después decidimos no retirarnos como lo hizo esa parte de la bancada de oposición, que es tan legítima como la nuestra. Había un ambiente en donde sabíamos que no había una tendencia hacia el nombre del senador Bolívar, lo que no habilita a nadie para considerar una ‘jugadita’”, manifestó.

En medio de la audiencia, el senador Alexander López le pidió al Consejo Nacional Electoral anular la elección de Iván Name.

“Revocar y dejar sin efectos el acto del presidente del Senado, que declaró como válida la elección del senador Iván Name como segundo Vicepresidente del Senado para el periodo 2021 – 2022, postulado por la Alianza Verde de manera unilateral e individual, incumpliendo los postulados legales”, solicitó.

Sin embargo, el abogado Julián Andrés Prada, en representación del presidente del Congreso, dijo que siempre se actuó conforme a la ley y los integrantes de la oposición tuvieron todas las garantías para postular a sus candidatos.

“No se puede interpretar que el derecho a postular, sea necesariamente el derecho a que los postulados sean elegidos. El derecho de la oposición a tener representación en la mesa directiva se garantizó, tanto que hoy en día un senador de un partido opositor, ocupa la Segunda Vicepresidencia del Senado. La Presidencia del Senado garantizó el ejercicio de la oposición y su derecho fundamental, más allá de las discrepancias que pudieron haber surgido entre los partidos a la hora de hacer las postulaciones”, dijo.

Durante la audiencia, el secretario general del Senado Gregorio Eljach, también certificó como se adelantó todo el proceso y protestó por las acusaciones que hay en su contra sobre un presunto fraude.

“Se retira del Senado ese bloque de la oposición que estaba respaldando al senador Bolívar, pero allí quedó un partido de oposición y se abrieron las postulaciones y ese partido postuló y el secretario y el presidente no le pueden quitar la calidad de partido de oposición y no le puede negar el derecho a que si se abre la postulación y no hay más nadie, nadie le puede impedir que postule y ya hecho se tiene que votar y declarar elegido por la plenaria y no por el presidente”, manifestó.

“Estoy indignado porque además de decir que yo fui el que ocasionó la debacle de la oposición que está bien dividida, ahora salgo yo sindicado de fraude a la ley, como si yo fuera cualquier delincuente de cualquier cosa y yo exijo que a mí se me respete, porque soy un funcionario público que tiene derechos”, añadió.

Ahora será el Consejo Nacional Electoral el que determine si se habría presentado o no alguna irregularidad en la elección de la Segunda Vicepresidencia del Senado de la República.