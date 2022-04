Gustavo Bolívar y la nueva polémica: propone “democratizar el uso de la tierra” en Colombia

Explicó que no es una democratización que se quiera hacer desde un eventual gobierno de Petro, sino porque “ ya está inscrito en el acuerdo final con las Farc, en el punto 1 se habla de la entrega de tres millones de hectáreas de tierras a los campesinos; de esas tres millones de hectáreas el avance del punto 1 del acuerdo no es más que el 4%. Nosotros queremos llevarlo a más del 50%”, señaló Bolívar.

La polémica crece y se le critica al senador Bolívar, además, que en esa reunión o encuentro estuviera Álvaro González Quessep, exalcalde de Ovejas, detenido en 2007 por presuntos nexos con Farc y defensor de Álvaro 'El Gordo' García, condenado por la masacre de Macayepo.

A propósito, en su cuenta de Twitter, el senador por el Pacto Histórico señaló: “Ayer fui a San Marcos, Ovejas y Corozal, hoy en Tolú Viejo, San Onofre y Sincelejo. No controlo ni conozco a quienes van a las reuniones. Si se han acercado corruptos, exguerrilleros y parapolíticos, en todos mis discursos, que son públicos, les digo que tienen acabado este país".



También el senador indicó: “Nueva modalidad de enlodamiento. Envían personas non santas a las reuniones que hacemos, reuniones públicas y de entrada libre, se toman fotos con nosotros y después salen a decir que nos están apoyando. Mentira, nuestra lucha es vertical contra corruptos y violentos”, puntualizó.