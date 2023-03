Gustavo Bolívar y su defensa al general Sanabria: "Que cada quien crea lo que quiera"

El presidente Gustavo Petro, por su parte, en un sentido similar al de Bolívar. "Las creencias religiosas de él o de cualquier persona deben ser respetadas. En nuestro país, hay libertad de cultos y nosotros hemos dicho que jamás perseguiríamos a nadie por una creencia religiosa", dijo Petro a medios de comunicación, desde República Dominicana, a donde viajó para asistir a la Cumbre Iberoamericana.

"Nosotros sabemos de las creencias del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten esas normas... Creo que él ha sido respetuoso, hasta donde sabemos, de no articular a la norma, cualquiera que sea, el efecto de las creencias", añadió el mandatario, y anunció que de igual forma hablará con el director de la Policía, aunque aseguró que no ha recibido ninguna queja sobre él.