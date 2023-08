Gustavo Petro a Íngrid Betancourt: "De ella no recibo sino su calumnia"

El presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas que ha recibido por parte de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien hizo comentarios sobre la salud mental del jefe de Estado, en entrevista con La FM de RCN.

"Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter (ahora llamada X). "Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia".

"Una actitud así solo puede provenir de una mala persona", concluyó Petro.