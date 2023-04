Gustavo Petro: 'Al pueblo le falta movilizarse más por las reformas'

El presidente Gustavo Petro se refirió este sábado a las tres principales reformas que su gobierno está impulsando (laboral, pensional y de salud) y reconoció que hay problemas para que sean aprobadas pues no tiene las mayorías en el Congreso.

"Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso (...) y ahí viene la primera dificultad: construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional y a las mismas reformas que yo pretendo cambiar. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas. Eso genera ya una dinámica un poco de conservación", dijo Petro en entrevista con La Pizarra.

El presidente añadió que, sin embargo, no le molestan esas fuerzas, pues se podrían conservar algunas cosas, y aseguró que su visión se aleja del radicalismo.

"No me he disgustado mucho porque en realidad hay cosas que hay que conservar. El radicalismo, en sí mismo, puede llevar a errores y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista —¿te acuerdas de esa gran discusión entre reforma y revolución?—, en esa tensión, una reforma mantiene algunas cosas del pasado, que ojalá sean las mejores, y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro".

Según Petro, lo que buscan sus reformas no es abolir el capitalismo, sino llevarlo a lo que, según él, debería ser su propio desarrollado, sin que el énfasis esté en la economía de mercado. "Esa ruptura tiene que ver, en todas las reformas que he presentado, con la superación del modelo neoliberal en relación a las reformas sociales. Es decir, quitar la preponderancia del mercado, no abolirlo; poner más la preponderancia del derecho del ciudadano y de la ciudadana".

"No es superar el capitalismo, eso sería otro tipo de reformas, incluso de revolución. Es acompasarlo: incluso yo he dicho 'desarrollarlo', porque en Colombia no tenemos un capitalismo desarrollado, es raquítico", afirmó.

Para el presidente, lo que sucede en Colombia es que hay "acumuladores de capital premodernos", en el sentido de que se enriquecen "con los recursos de la gente" y aún basan su poder en la acumulación de la tierra.

"Sin el Estado, no serían ricos, y eso ha hecho que pongan el Estado a su servicio y lo vuelvan muy antidemocrático, le quiten el poder a la gente, la excluyan, y el régimen que sale de ahí es un régimen de profunda desigualdad social y de un raquitismo capitalismo enorme, incluso permitiendo que relaciones de poder premodernas aún tengan muchísima preponderancia, como lo que ocurre con la tierra, que es otra reforma en curso: es una tierra prácticamente en manos del feudalismo".

"Tenemos unas 20 millones de hectáreas fértiles que las poseen 2.000, 3.000 personas, y no tienen actividad productiva sobre esa tierra. Eso es casi una irracionalidad total que no se vería en un país capitalista desarrollado".

Las reformas van a tener grandes problemas si el pueblo no se moviliza: Petro

Según Petro, hay una tensión con su propuesta de reformas, lo que ha generado, a su criterio, "casi unánimemente una campaña diario contra mí". Por esa razón, para él, falta una mayor movilización ciudadana.

"Y, sin embargo, el pueblo ha mantenido una mayoría conmigo. Aún le falta movilizarse más. Yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza. "Colombia tiene una experiencia balbuceante en organización popular; muy fuerte la indígena, en algunos lugares del país, en el sur sobre todo; muy débil en las grandes ciudades: el clientelismo político ha hecho mucho daño en la conciencia de la población, etcétera. Dificultades propias de la historia, pero ese es el tema exactamente en el que estamos".

Así las cosas, de acuerdo con el presidente, el futuro de las reformas aún es incierto: "Están propuestas reformas que tienen que ver incluso con cambiar relaciones de producción en el tema de la tierra, por ejemplo, en el tema de la organización de los servicios públicos domiciliarios, pero no podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar. Estamos exactamente en ese momento de la discusión en el debate nacional".