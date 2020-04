De otro lado, el excandidato presidencial aseguró que en ningún momento violó la Constitución por salir del país y agregó que de hecho todos sus viajes se han realizado en vacaciones o en receso del Congreso de la República, que va desde el 20 de diciembre al 13 de abril.

Petro viajó hacía Costa Rica el pasado mes de febrero, por una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en medio de un proceso contra el Estado, por algunas decisiones del entonces procurador Alejandro Ordoñez en su contra, cuando era alcalde de Bogotá.

“La salida de Colombia no fue por salud, fue a Costa Rica a las audiencias de mi caso (…) yo aproveché para pasar a Cuba a hacerme exámenes de rutina y allí apareció el tema del cáncer”, dijo Petro, quien aseguró que al volver a Colombia a principios de marzo, se hizo todos los exámenes de rigor para corroborar su condición médica.

“Viajé en un vuelo comercial en tiempos de receso, porque ni el espacio aéreo de Cuba, ni el de Colombia estaban cerrados en ese momento (…) ahora sí no he podido volver porque hay un cierre de aeropuertos”, dijo.

Petro dijo que Holman Ibáñez, abogado del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, interpuso una queja disciplinaria en su contra “es ese mismo señor que en redes se atrevió a afirmar que yo estaba en Paris (…) esas afirmaciones hacen parte de esa cadena de persecución”.

El congresista aseguró que están buscando destituirlo con demandas en su contra y quitarle credibilidad a sus palabras. “Van apuntando a una serie de hechos que desnudan la putrefacción de un poder político y un sistema que está gobernando Colombia y evitar que haga presencia en las elecciones presidenciales que se avecinan”, señaló.

Sobre su estado de salud, Gustavo Petro dijo que en Cuba se sometió a una intervención quirúrgica en la que le extirparon la lesión o el cáncer. Sin embargo, dijo que esas células malignas podrían volver a aparecer.

“No hay conclusión definitiva, porque de por vida tendré que hacerme exámenes porque ese cáncer puede volver a aparecer. Debo examinarme constantemente”, dijo.

Protestas

Gustavo Petro dijo que detrás de los bloqueos y protestas en medio de cuarentena en Bogotá, está el hambre de los ciudadanos.

“Lo que está detrás es el hambre. Está creciendo el hambre y se necesita una política social basada en derechos y no una política neoliberal, en flujos bancarios y ayudas no de limosnas (…) la gente no es bruta, la gente cuándo tiene hambre sale a la calle y saca la cacerola”, dijo.

Señaló que la situación que enfrenta el país y el sistema de salud es por la política que siempre esta de frente “incluso en la lucha contra el virus (…) una política destructiva”.

“¿Por qué la política social en tiempos del virus es focalizada a través de la banca, cuando la mayoría de los pobres en Colombia no tienen banco? ¿Por qué no hay la capacidad de llevarle un mercado decente a las familias que están confinadas? ¿Por qué no hay una política social a través de los derechos universales?”, cuestionó Petro.

Finalmente, el exalcalde de Bogotá denunció que en febrero cuando la pandemia avanzaba en Europa, “en Bogotá se firmaron contratos de privatización de hospitales públicos como el de Bosa, Usme y San Juan de Dios”.