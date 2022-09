En medio de todo el revuelo por la supuesta llegada tarde a una reunión que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía con su homólogo estadounidense, Joe Biden, este desmintió dicho encuentro.

El jefe de Estado de los colombianos, negó que hubiera llegado una hora y media tarde al supuesto encuentro, asegurando que "no había ninguna cita".

"No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele", añadió Petro, desde Estados Unidos.

"No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que busca cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada", dijo Petro.

Según indicó la Casa de Nariño, Biden había organizado el encuentro con diferentes mandatarios del mundo a las 7 de la noche, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, pero no se trataba de una reunión privada entre Biden y Petro, pese a que sí había una posibilidad de que se encontraran.

Petro, tras terminar su agenda en Estados Unidos, señaló que "fue importante en la medida que pusimos a Colombia en centro de debates fundamentales para la humanidad".