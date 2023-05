Este lunes 1 de mayo, desde el balcón de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro, acompañado de su esposa Verónica Alcocer, hizo una férrea defensa a las reformas que ha presentado el Gobierno y las que presentará próximamente.

El mandatario aprovechó para lanzar un alegato por sus reformas sociales con las que busca menguar esta desigualdad y criticó que las últimas décadas "se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y colectivos de la sociedad era permitir que el dinero público fuera intermediado por empresarios".

"El resultado es que se acumularon fortunas, que hubo robos y desastres éticos alrededor del manejo de estos recursos pero no hubo un aumento en la calidad y en la cobertura para asegurar que los derechos de la gente sean universales", agregó.

En ese sentido, Petro aseguró que como consecuencia, "la gente hoy no tiene derechos. Si uno camina por doquier (...) se encuentra perfectamente con esa desigualdad social (...) Si no hay satisfacción de las necesidades, no hay libertad", por lo que Colombia "es un pueblo sin libertad".

Frente a esto, aseguró "un Gobierno progresista tiene que avanzar en alcanzar libertades" y las reformas presentadas hasta el momento "muestran de qué lado está el Gobierno".

Al defender las reformas, especialmente la pensional y la de salud, lanzó una fuerte advertencia a las EPS y a los fondos privados de pensión.

La advertencia a EPS y fondos privados

En medio de su intervención desde el balcón, el presidente dijo que de no aprobarse las reformas a la Salud y Pensión las EPS y los fondos privados se acabarían en Colombia.

"Hoy puedo tener la seguridad, miren la paradoja, de que, si no se aprueba esta ley de reforma a la salud, y si no se aprueba la pensional, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones, también. Y no porque el presidente quiera", aseguró Petro.

Sobre las EPS dijo que muchas se han ido acabando porque quiebran, y es un fenómeno que se seguirá presentando: "Las EPS morirán como en un dominó, saliendo definitivamente el mercado. Como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino seis vivas (...) Si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan, y ese número de afiliados, que son ya siete millones, hará que se derrumben las que quedan".

Sobre los fondos privados de pensiones aseguró que ya no dan ahorro y que sus gastos en el año son mayores que sus ingresos: "Ya no hay capacidad de ahorro. Por tanto, el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo, millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones y ese traspaso de millones de personas, en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen (...) No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el largo plazo los fondos de pensión se quitarán. Pero en una circunstancia tan desordenada, que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador".

