¿Gustavo Petro ebrio en Córdoba?: Presidencia desmiente video

En las últimas horas en redes sociales circuló un video en el que se ve al presidente Gustavo Petro a bordo de un helicóptero, cuando salía de un evento público en Ayapel, Córdoba. Internautas alertaron que el mandatario estaría en estado de ebriedad, sin embargo la Casa de Nariño aclaró que este video es falso.

La Presidencia hizo público el video en el que se escucha en buen estado y sobrio al mandatario a bordo de la aeronave, pidiendo disculpas a la población de Tierralta, Córdoba por no poder llegar a la zona del evento por malas condiciones climáticas.

"Buenas noches, ciudadanía de Tierralta. Estamos en el helicóptero. Los pilotos nos informan que es imposible aterrizar en este momento por una tormenta eléctrica. Así que los, las invito a acompañarme mañana", dice el mandatario en el video que fue difundido también en el escenario del evento a la población.

El evento que tuvo lugar este miércoles, se llevó a cabo en el polideportivo de Tierralta en horas de la tarde. Petro dice en el mismo: "Donde estableceremos la reunión que teníamos para hoy. Quiero conversar con ustedes, todos los gobiernos estarán presentes".

"Así que nos disculpan, no es posible llegar ahora y se el sacrificio de muchas personas para llegar a estas horas, a un lugar perfecto. Mañana estamos hablando de que podamos hablar, pero no voy a decir que ya no es imposible", agregó.

El video alterado en su velocidad y calidad fue difundido por algunos sectores políticos como el partido Cambio Radical, quienes señalaron la tardanza del mandatario, pero también difundieron la pieza audiovisual alterada.

Al finalizar la tarde de este miércoles, el mandatario estará en San Marcos, Sucre para el lanzamiento del programa Eco- Región Mojana de ordenamiento del territorio alrededor del agua.

Para finalizar la jornada el presidente Gustavo Petro se dirige al municipio de San Antonio de Palmito, Sucre en donde entregará tres haciendas que antes estaban en manos del narcotráfico, a campesinos víctimas del conflicto.



Abajo el video original: