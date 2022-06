A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, envió una carta a los soldados y uniformados del país, señalando entre otras cosas, los retos que tiene su eventual gobierno para con la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. Recalcando el valioso valor que le brindan los uniformados a la institucionalidad del país, Petro compartió algunas propuestas entre las que se encuentran acceder a un club vacacional y el mejoramiento de los salarios, incluso la calidad de estadía de algunos uniformados del país.

"Es innegable el valioso aporte de la mayoría de ustedes en la construcción de una Colombia más humana; como también lo es que no cuentan con una vivienda digna, tienen que esperar meses para obtener una cita médica, los ingresos no les alcanzan para pagarles una educación decorosa a sus hijos, no gozan de descansos acorde a sus extenuantes jornadas laborales e incluso se les volvió un privilegio acceder a un club vacacional", señala la misiva enviada por Gustavo Petro.

Lea también: Encuentran sin vida a indígena misak Jesús Montano, reportado como desaparecido en Cauca

"Con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático vamos a poner en marcha desde la Presidencia de la República lo necesario para fortalecer la fuerza pública y el bienestar de sus integrantes, en especial el de los más vulnerables, para lograr la paz total en el territorio nacional", dijo Petro.

Añadió que " vamos a construir ciudadelas para que ustedes no tengan que seguir viviendo en zonas marginales, no más efectivos de la fuerza pública pagando arriendo en pequeñas habitaciones de inquilinatos, tras ser trasladados, muchas veces de manera arbitraria".

Una de las prioridades dijo el candidato, será construir nuevos hospitales como el Hocen, en distintas partes del país, y fortalecer instituciones tan importantes como el Hospital Militar.

"Reestructuraremos los subsistemas de salud que los atienden, los cuales cada vez se parecen más al inhumano servicio que les ofrecen las EPS a los demás colombianos: pacientes en los pasillos de los hospitales, citas para dentro de seis meses o más y falta de medicamentos", dijo el candidato del Pacto Histórico.

Lea también: Más de 6.000 colombianos en el exterior han participado de la segunda vuelta electoral

Frente al servicio militar, Petro lanzó una propuesta que: "contempla transformar, gradualmente y en la medida en que consolidemos la paz, el servicio militar en servicio social, para que solo los profesionales, bien entrenados, bien equipados y bien remunerados, se encarguen de combatir el multicrimen".