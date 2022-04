Gustavo Petro es el único candidato que no asistirá al debate pensional en Asofondos

Gustavo Petro es el único candidato a la Presidencia que no asistirá al debate pensional convocado por Asofondos en Cartagena, pese a la polémica hace unos días con su propuesta de poner como pilar a Colpensiones para dar garantías a la ciudadanía durante su jubilación.

“Al doctor Petro lo invitamos a este congreso al igual que hace 4 años para dar un debate sobre el tema pensional, yo mismo lo llamé”, dijo el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro.

“Le reiteramos la invitación pero infortunadamente no sabemos por qué no vino. Este es el espacio para debatir, pero pues ya tomó la decisión y no va a venir, los otros candidatos confirmaron todos”, añadió

Montenegro reveló que hace muchos años hizo política con el hoy candidato del Pacto Histórico. “Hice una vez política con Petro en la campaña de Nohemí Sanín, lo conozco hace 24 años”, explicó.

Otra de las anécdotas que confesó el líder gremial, fue que “cuando salí de Planeación Nacional al terminar el gobierno de Álvaro Uribe , Petro hizo una declaración pública en la que dijo que lamentaba la salida del doctor Montenegro, uno de los mejores funcionarios del gobierno, yo lo llamé y le dije que gracias por el halago”.

Montenegro se refirió al populismo y dijo que “es una narrativa que tiende a dividir a la sociedad en dos mitades. Es como buscar un culpable de lo que pasa y ha existido desde tiempos inmemoriables y es lo que está pasando en nuestro país, en lugar de dar un debate ordenado y con cifras”.

Cabe mencionar que hace un mes Gustavo Petro puso sobre la mesa una de sus propuestas en materia pensional, que es otorgar un bono pensional mensual de 500.000 pesos para tres millones de personas, es decir, 18 billones de pesos al año.

Indicó que esos recursos saldrían de una reforma pensional que consiste en un sistema de pilares, en donde en lugar de tener fondos privados de pensiones el dinero estaría solo en Colpensiones.