"Gustavo Petro ha sido un hombre incendiario": Pacho Santos lanza fuerte dardo al presidente

En una entrevista con Voces RCN, el exvicepresidente Francisco Santos expresó su preocupación por la creciente tensión en Colombia y advirtió sobre el riesgo de una escalada de violencia si no se abordan adecuadamente las demandas sociales y políticas.

Santos señaló que la reciente retórica del presidente Gustavo Petro ha inflamado los ánimos y ha polarizado aún más a la sociedad colombiana. "Él vive todos los días diciendo e incitando a que vayan a la calle, a que se tome en la calle y lo ha dicho claramente, es que aquí no quieren dejarnos gobernar cuando no es cierto, el problema de ellos es su ineficacia, su incapacidad, el nombramiento de gente absolutamente inútil", afirmó.

En cuanto a las manifestaciones pacíficas, Santos subrayó que su intención es organizar protestas sin violencia, pero lamentó que algunas fracciones extremistas hayan optado por la confrontación. "Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a costa de la seguridad y la paz de los ciudadanos", dijo.

En relación con las recientes comparaciones entre los eventos actuales y la toma del Palacio de Justicia en 1985, Santos fue enfático al señalar que aunque las circunstancias son diferentes, ambos episodios representan ataques a las instituciones democráticas.

"El presidente miente, cuando dice que no fue nada, miente descaradamente, cuando dice que no pasó nada, miente de manera descarada, es que no podemos seguir afectando, que siga mintiendo de esa manera, y había una exigencia también, una extorsión. ", agregó.

"Ninguna de las integrantes de la terna para la Fiscalía va a ser independiente. Ninguna condenó el asedio a la Corte Suprema de Justicia, alentado por el presidente Gustavo Petro", dijo Pacho Santos.