El 7 de agosto se cumplió un año del Gobierno de Gustavo Petro, y durante este tiempo ha atravesado por crisis ministeriales, reformas, retos para sacar la economía de Colombia adelante, entre otros aspectos.

El mandatario habló con La República y dio un balance sobre su primer año de Gobierno. Primero se refirió a las reformas que se han presentado en el Congreso de la República.

“La reforma tributaria pudo tener un efecto y fue positivo, pero las reformas estructurales son eso, estructurales. Voy a poner un ejemplo, que es la pensional y que tiene que ver con una alerta en la economía, en lo que los técnicos llaman formación bruta de capital fijo, allá en sus palabrejas significa la capacidad de inversión”, indicó Petro.

Le puede interesar: Petro cumple su primer año en el Gobierno: ¿Se ha cumplido el programa propuesto en campaña?

Frente a la reforma pensional, aseguró que algo que siempre ha denunciado son las transferencias de dinero público hacia particulares y termina en hechos de corrupción.

“Hay una parte del Congreso que aún piensa en términos de la política tradicional, de las relaciones tradicionales entre el Congreso y el Gobierno, que yo he denunciado muchas veces y que la prensa ha denunciado. Pero que es una relación que tiene que ver con transferencia de dinero público hacia particulares y que deriva en corrupción. A cada rato estallan los escándalos y siempre termina un congresista en la cárcel, pero ese método debe variar en este Gobierno”, dijo.

Gustavo Petro indicó que la producción y compra de tierras tiene que ver con los acuerdos que se firmaron con las Farc con el Gobierno de Santos.

“El punto con las Farc habla de tres millones de hectáreas, que es el acuerdo Santos - Farc. No es exagerado. Si uno quisiera pensar en el campo ideal, que es el que existe en Europa, Estado Unidos o en China, toda tierra fértil produce, incluso si te llega al frente a la casa. Eso, que es lo ideal, haría que en Colombia entre 15 o 20 millones de hectáreas de tierra fértil se deberían producir en agricultura, eso tendría un enorme nivel de puestos de trabajo y seríamos eso que llamaban los abuelos, una despensa”, expresó.

Por otro lado, afirmó que la actualización del catastro multipropósito va lenta, “un problema para mi gusto, yo hubiera querido en dos años tener completo el país con catastro multipropósito. Observamos lentitud en esos procedimientos que hoy tiene el Agustín Codazzi, que literalmente se está suicidando institucionalmente por no acelerar los procesos, entonces estamos es focalizando el mapa del catastro multipropósito en las zonas de Reforma Agraria”.

Lea también: Nicolás Petro habla sobre el papel de Verónica Alcocer en la relación con su padre, Gustavo Petro

Adicionalmente, dio su opinión sobre todo lo que se habló en su momento que el dólar llegó a $5.000 por su Gobierno.

“Primero porque actuaron con el prejuicio, no con el juicio, ese es un tema fundamental en un análisis o decisión política. Cuando se actúa con el prejuicio tienes que basarte en el engaño, el miedo, las pasiones, pero no en la razón. El prejuicio es contrario a la razón, y te estrellas con una realidad, esto es lo que ha pasado con estas personas. Olvidaron algo, yo fui alcalde de Bogotá, y antes de hacer prejuicio, había que ver el balance financiero de la Alcaldía de Bogotá. Una Alcaldía, obviamente, no tiene los mismos impactos en la economía que una presidencia, pero las calificadoras de riesgo al final de mi Gobierno subieron los niveles de calificación de la ciudad, porque la entregamos mucho mejor desde el punto de vista financiero de como la recibimos, de hecho bajamos su deuda”, recalcó.