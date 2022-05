Gustavo Petro hace una pausa en sus correrías políticas por 'trajín' de campaña

Esta sería la segunda vez que el candidato presidencial tiene que suspender eventos de su campaña por molestias de salud. En marzo pasado, el aspirante no pudo llegar al evento de adhesión del movimiento Fuerza Ciudadana que se realizó en Bogotá en el Hotel Tequendama.



"Entiendo que están aquí desde las nueve de la mañana. Lo que les voy a decir no es palabra de político, no es mentira lo que les voy a decir. El candidato presidencial Gustavo Petro no pudo asistir porque está indispuesto y está siendo objeto de algunos exámenes médicos. Créanme que yo no vengo a decir mentiras y se me cae la cara de vergüenza porque sé el esfuerzo que han hecho para venir aquí", dijo en ese momento Armando Benedetti.

Hay que mencionar que este miércoles, el candidato estuvo con sus actividades de campaña en Madrid y Fusagasugá, Cundinamarca. Además ha estado en diferentes regiones del país, como en el departamento de Magdalena.



"El candidato ha estado recorriendo el país de sur a norte, es normal que tome una pausa ante el agite y tanto trajín", señalaron desde la campaña.