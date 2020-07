Gustavo Petro: 'Hay senadores y generales que son traquetos'

Una dura y polémica declaración entregó el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro en la plenaria del Senado de la República, durante la discusión de los ascensos de algunos miembros de la Fuerza Pública.

En su intervención, Petro afirmó que hay senadores y oficiales del Ejército que son “traquetos”.

Aunque no dio nombres, el líder de Colombia Humana señaló que el narcotráfico ha permeado las más altas esferas de la política nacional y de las propias Fuerzas Militares, que son las encargadas de combatir este flagelo.

“Hay personas uniformadas que son traquetos, como hay senadores que son traquetos, como hay alcaldes que son traquetos. Hay senadores que son traquetos, señora María del Rosario”, indicó.

“De la misma forma como se ha obtenido en el pasado reciente un 35% del Senado traqueto y asesino, de la misma manera han penetrado la Fuerza Pública y la justicia, hemos tenido generales traquetos y los traquetos se visten de uniforme porque así traquetean mejor”, añadió.

Dijo que esa relación que hoy tienen las altas esferas del Estado con el narcotráfico, es la que está matando a los colombianos.

“Y esa realidad, que está matando colombianos a la lata y que está produciendo un genocidio porque cuando la mafia se junta al poder político, se empodera y entonces el criminal se vuelve genocida y esto es lo que yo he denunciado con pruebas y no me voy a silenciar en eso”, sostuvo.

Esto provocó una fuerte respuesta de parte del uribismo, que recordó que los “traquetos” que estuvieron en el Congreso de la República, pertenecían a la desmovilizada guerrilla de las Farc.

La senadora Paloma Valencia manifestó que “claro que ha habido senadores traquetos, como Iván Márquez y Jesús Santrich y claro que hubo senadores que los defendieron. Es lamentable que no nos unamos para derrotar el narcotráfico y liberar a los colombianos pobres de ese flagelo que los roba, que les quita las libertades”.

Otros legisladores consideran que tanto el Congreso de la República como las Fuerzas Militares deben ser respetados y le recordaron el episodio del "petrovideo", en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo y guardándolo en unas bolsas.