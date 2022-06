Gustavo Petro le pidió a Iván Duque suspender la compra de aviones

La confirmación de la supuesta compra la había hecho el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al indicar que se había vendido "el avión LEGACY EMB 135 BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano".

No obstante, Duque negó tal hecho y aseguró que no se había cerrado ninguna negociación. Por el contrario, dijo que no se iba a comprar ningún avión durante su gobierno.