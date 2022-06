Gustavo Petro mantendría en el cargo al actual director del DANE en un eventual gobierno

El candidato presidencial Gustavo Petro (Pacto Histórico) anunció que en un eventual gobierno suyo, si resulta elegido el próximo domingo en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, tendría en cuenta en su gabinete al actual director del Departamento Administrativo de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo.

Subrayó que es un buen funcionario y que se sabe que es un hombre que sabe mucho de las estadísticas.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No se si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, dijo.

Apuntó que desconoce la corriente política de Oviedo pero destacó su trabajo. “No sé de qué corriente política es, pero me gustaría que continuara esta labor”, afirmó.

