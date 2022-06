Gustavo Petro no asumiría su curul en el Senado en caso de perder las elecciones

Cuando estamos a un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, es mucha la expectativa que se genera dado que según los sondeos y encuestas ambos candidatos se han mantenido parejos, lo que vaticina un verdadero ‘votofinish’ el próximo 19 de junio.

Por ejemplo, el último Tracking Presidencial arrojó que Rodolfo Hernández tiene un 47.9 % en la intención de voto, mientras que Gustavo Petro tiene un 47.1 %

Con los resultados de las elecciones no solo se conocerá quien será el presidente y vicepresidenta, sino también se completará el congreso, dado que quienes queden segundos ocuparán una curul en el senado (en el caso del candidato presidencial), y una curul en la Cámara (en el caso de la fórmula vicepresidencial).

Así quedó establecido en el artículo 112 de la Constitución Nacional, tras una reforma aprobada por el Congreso de la República, con la que se buscaba, esencialmente, brindar garantías a los partidos y movimientos en oposición.

“El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador de departamento, alcalde distrital y alcalde municipal, tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación”, establece la norma constitucional.

Teniendo en cuenta este panorama, Petro reveló que en caso de no ganar la elección, estaría dudando en asumir la curul en el Senado que le correspondería.

En entrevista con José Manuel Acebedo, director de Noticias RCN, el candidato por el Pacto Histórico habló sobre temas polémicos que han girado en torno a su campaña presidencial.

Al preguntarle si ocuparía su curul en el Senado en caso de perder con Hernández, aseguró que: "No me gustaría, no es algo que no me emocione en este momento. Yo trabajo muy bien cuando siento pasión por lo que hago".



Otra de las declaraciones que llamó la atención, es el reconocimiento que hizo Petro a la actitud que ha tenido Álvaro Uribe en medio de esta controversial campaña.

"Duque está en plena campaña, más que Álvaro Uribe, que ha tenido un silencio prudente, Duque está en plena campaña en mi contra", aseguró el candidato.

Finalmente se refirió a lo primero que haría el 20 de junio, un día después de las elecciones, en caso de ganar: “Esos días son difíciles porque cae todo el peso, el cansancio, pero serán para reflexionar cuando tenga la certeza de que gané las elecciones presidenciales de Colombia, Espero que la Registraduría las respete”.

Al indagarle sí él respetaría los resultados de la Registraduría, así como él les está exigiendo, concluyó diciendo: "Siempre la he respetado, tan la he respetado que le he descubierto las trampas, y una y otra vez he puesto las denuncias".