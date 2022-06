Gustavo Petro no volverá a ser candidato si pierde estas elecciones presidenciales

En la mañana de este miércoles, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que, si no ganaba la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales para llegar a la Casa de Nariño, no seguiría haciendo política.

En una entrevista que replicó el diario el Tiempo, el líder político de izquierda afirmó que “en toda actividad humana hay una actitud política y somos humanos por ello".

“He llevado a las fuerzas de la sociedad a un punto en donde se disputó el poder, con mis ideas, con mi lucha. Como se dice popularmente los asustamos a los del poder, pero si como tantas veces ha pasado en la historia, no se pudo, entonces les tocará a otras personas, a otras generaciones", añadió el mandatario.

Petro también sostuvo que “faltan diez puntos. Primero, están en la gente que quería votar por nosotros y no lo pudo hacer porque no se movió a la urna por distintas razones. Por falta de transporte, etc. Eso es muy clave".

Por último, se refirió a la reforma pensional que propone, que se basa e media pensión con independencia de sus cotizaciones, para mujeres por su trabajo en el hogar, taxistas y conductores de camión independientes, campesinos y campesinas y trabajadores y trabajadoras de las ventas ambulantes.

Es de destacar que Gustavo Petro consiguió 8′527.768 votos en la primera vuelta, mientras que Rodolfo Hernández logró los 5’953.209, por lo que se disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 19 de junio.