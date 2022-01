Gustavo Petro opinó sobre el regreso de Ingrid Betancourt a la política

El anuncio de Ingrid Betancourt de ser precandidata presidencial y con eso regresar al ruedo político, levantó comentarios desde todas las orillas políticas. Especialmente en los miembros de su coalición pero también de parte del senador y precandidato Gustavo Petro, pues Betancourt, apoyó la candidatura del líder de la Colombia Humana en las elecciones del 2018.

En medio de la inscripción de su candidatura presidencial en la Registraduría, Petro señaló, al ser preguntado sobre el regreso de Ingrid, que “ella no se ha alejado y que va por un camino que al final, en mí opinión, va a confluir como los ríos confluyen en los grandes torrentes que cambian la historia del país", puntualizó.

Le puede interesar: Óscar Iván Zuluaga respondió a la invitación de David Barguil y Federico Gutiérrez

El pasado martes, desde el Hotel Tequendama en Bogotá, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por la guerrilla de las Farc entre 2002 y 2008, confirmó su candidatura a las elecciones presidenciales por la Coalición Centro Esperanza.

“Hace exactamente 20 años fui secuestrada como candidata”, dijo Betancourt al tiempo que agregó que “hoy estoy aquí para terminar lo que empecé, con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo”.

En entrevista con RCN Radio, señaló que no se le va arrodillar ni a las disidencias de las Farc, ni a los grupos armados ilegales, así como tampoco a Venezuela y su Gobierno.

Lea también: "Los corruptos son esos de juntar la administración con paramilitarismo" : Petro responde a Fajardo

“Tenemos que parar esto. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a darle espacio a los que quieran dejar la violencia, pero no va a ser un espacio irrestricto y no nos vamos a arrodillar. No nos vamos a regalar, vamos a confrontar el delito, yo creo que ya la recreación se acabó”, dijo.

Sobre Petro, la ex congresista recientemente ha señalado que el líder de la izquierda ha divido a Colombia entre ricos y pobres.

“Hoy en día Petro aparece como candidato de una izquierda radicalizada, con varias propuestas que no comparto y con una retórica a veces incendiaria que me aleja”, dijo en entrevista con El Espectador.