El Partido Liberal tiene previsto definir este martes su respaldo presidencial entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, para lo cual ya están reunidas las bancadas de Senado y Cámara de la colectividad con el expresidente César Gaviria Trujillo.

El exmandatario lidera a esta hora el encuentro que se adelanta el hotel Sheraton, en el occidente de Bogotá, de donde saldrá la decisión sobre el apoyo que darán desde la primera vuelta.

La mayoría de los legisladores está a favor de irse con ‘Fico’ Gutiérrez y la determinación iría en ese sentido. Sin embargo, fuentes confirmaron que el senador Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, estuvo llamando desde muy temprano uno a uno a los congresistas liberales a pedirles no respaldar al aspirante del ‘Equipo por Colombia’.

Algunos congresistas de la colectividad, que prefirieron no revelar su nombre, aseguraron ad portas de entrar a la reunión de bancada que se sintieron presionados por Petro, quien decidió instalarse en el hotel Marriot que está aledaño al Sheraton para hacer las llamadas y esperar la decisión de los liberales.

No obstante, la colectividad ya tiene listo el documento programático que deberá suscribir el candidato que se quede con su aval para las elecciones presidenciales.

“No podemos dejar que del país se apodere el populismo o el autoritarismo. La retórica vana de sembrar entre los ciudadanos miedos, odios y temor al cambio no es lo nuestro. No queremos la nostalgia de algún caudillo montado en su caballito: tratando de vender el mito que pretende que sólo determinada persona puede gobernar el país, esa es otra forma de volver siempre donde estábamos, vana nostalgia esa de la que todo tiempo pasado fue mejor”, sostiene el documento.

Lo cierto es que fuentes informaron que, en caso de que se confirme el apoyo del liberalismo a Federico Gutiérrez, el expresidente César Gaviria jugaría un papel fundamental en la campaña, ya que llegaría a poner orden y a liderar varios temas logísticos.