Gustavo Petro propone distribuir ganancias entre empresarios y trabajadores

El precandidato a la Presidencia y líder de la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, propuso este jueves que las ganancias que obtengan las empresas, por cuenta de una reducción de costos que habría en su Gobierno, sean distribuidas entre los trabajadores y los empresarios.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el precandidato afirmó que de llegar a la Presidencia, reducirá, entre otros, los costos de energía.

"Todas las ganancia que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro Gobierno: por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras. Ese es el pacto", trinó Gustavo Petro, desatando, como era de esperarse, varias críticas y preguntas, algunas de las cuales a lo largo de la jornada ha ido respondiendo.

Una de las usuarias de la red social respondió con una sola palabra: Exprópiese.

Trino que Petro replicó y sobre el que explicó las razones por las, afirma, su propuesta no es una expropiación.

"Estimada @Jtria05 la repartición de las ganancias de productividad entre empresarios y trabajadores, no es una expropiación, dado que esas ganancias no se podrían hacer sin el estado, sin los trabajadores y sin los empresarios. Es ni más ni menos que el 'New Deal' de Roosevelt", afirmó.

Asimismo, otro de los cibernautas le aseguró que de concretarse esa idea, muchas empresas tendrían que cerrar. "¿Todas, todas?...con esa idea no duran las empresas y habría que cerrarlas", escribió el usuario de Twitter.

A su turno, el senador afirmó: "Hernando, si las ganancias de productividad se distribuyen entre el salario real de los trabajadores y las utilidades de los empresarios, las empresas no se acaban, sino que crecen, porque crece la demanda de los trabajadores por mercancías de esas empresas".

Otro usuario de Twitter, incluso, le hizo varias preguntas al precandidato: "¿Y cómo se haría esto? ¿Obligando a las empresas a repartir sus utilidades como lo diga su gobierno? ¿Generando nuevos costos parafiscales? ¿Aumentando el salario mínimo? ¿Gravando ese cálculo de 'extra de utilidades gracias a nuestra gestión' ?".

Por su parte, Petro le explicó que "Se trata de un pacto entre empresarios y trabajadores, en donde la actividad del Estado, que genere ganancias por incremento de la productividad se distribuya entre empresarios y trabajadores".