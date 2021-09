Gustavo Petro propone necedades y tonterías en materia económica: Juan Carlos Echeverry

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry continúa en el proceso de recolección de firmas para impulsar su candidatura presidencial en las elecciones del 2022.

En diálogo con RCN Radio, el exministro habló de sus propuestas y arremetió contra los planteamientos que ha venido haciendo Gustavo Petro en materia económica.

Advierte que las iniciativas de imprimir más billetes y acabar con la industria petrolera, son “necedades y tonterías” dichas por Petro, que llevarían a Colombia a una debacle económica.

“Esas dos propuestas son dos necedades y solo pueden ser fruto de la arrogancia y la soberbia. Si Colombia deja de explorar y exportar petróleo, el Gobierno que adopte esa medida, en tres meses tendrá al país en un caso económico, donde no se podría importar nada, ni siquiera alimentos para cerdos, pollos, alimentos para personas, fertilizantes para el campo; no se podrían importar computadores, automóviles y motocicletas, no se podría importar ropa barata de China”, indicó.

Echeverry añadió que “esto es fruto de la soberbia y la arrogancia de soltar una frase que se ve efectista, cheverola, que es a lo que está dedicado Petro y no entender las consecuencias de lo que está diciendo. Lo de imprimir dinero lleva a un caos de precios y de salarios atrasados frente a la inflación”.

Para Echeverry, estas dos son las típicas ideas populistas que en principio pueden gustarle a la ciudadanía, pero que a la larga serían muy dañinas para cualquier país. “Me produce un poco de desazón estar discutiendo estas necedades y tonterías solo porque Petro, que está de primero en las encuestas, es el que las dice”, dijo.

Echeverry indicó que su propósito principal es darse a conocer a través de la recolección de firmas, pero reconoce que también quiere tener el aval del partido Conservador en esta contienda.

“Para ganar se necesitan doce millones de votos y el conservatismo tiene dos millones de votos. Es esencial tener el apoyo de las firmas para darme a conocer y recorrer Colombia; necesito por supuesto el apoyo del partido Conservador, pero también necesitaré el apoyo de muchos más partidos”, sostuvo.

Asimismo, en caso de obtener el respaldo del conservatismo, estaría dispuesto a participar en la consulta interpartidista de los sectores de derecha.

“Yo veo a la izquierda más dividida que nunca, eso parece un bulto de canela y me parece que cada división adicional que le nace a la izquierda muestra que el próximo Gobierno será un Gobierno que quiera la libertad, que quiera la empresa, que quiera el mercado, que quiera la educación y yo aspiraría a ser el ganador”, sostuvo.

Entre las promesas que el exministro de Hacienda le está haciendo a los colombianos, se encuentra “descentralizar el país. Hay que pensarlo desde las regiones y no desde Bogotá; transformar toda la forma como funciona el Gobierno y dedicarnos a poner a producir a Colombia para ponerle plata en el bolsillo a la gente”.

Sobre Alejandro Gaviria no se atreve a decir si le gustaría hacer coalición con él para las elecciones presidenciales, pero no lo descarta de plano porque asegura que tiene coincidencias con él.