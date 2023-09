El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) sobre el caso de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que estuvieron en Orlando, Florida.

“Increíble lo de un sector de la prensa nacional. Ya estaban pensando en algún viaje mío oscuro a la Florida, siguiendo la opinión de un miembro de la oposición, lo insinuaron públicamente”, afirmó Petro en la red social.

Además, el mandatario compartió la respuesta que publicó la Fuerza Aeroespacial Colombiana frente al motivo por la que la aeronave Boeing 737, con matrícula FAC 1222, estuvo en la Florida, Estados Unidos.

“Alféreces de la Escuela Militar de Aviación #EMAVI, adelantaron desde el 10 al 23 de septiembre de 2023, visita geoestratégica a unidades militares de la @usairforce, @USNavy, @USArmy, así como a Cabo Cañaveral, en La Florida, EEUU”, indicaron.

Afirmaron que varias ciudades hicieron parte de la visita de la Academia Militar de la Fuerza Aérea a Estados Unidos.

“Ciudades como Colorado, Dayton, New York, Norfolk, Washington DC, Annapolis y Orlando, hicieron parte del itinerario en donde se visitó la Academia Militar de la Fuerza Aérea, el museo aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Academia Militar del Ejército de los Estados Unidos “West Point”, el Intrepid Air, Sea And Space Museum, el National September 9/11 Memorial & Museum, Naval Air Station Oceana, el Smithsonian National Air & Space Museum, la Academia Naval de los Estados Unidos, el US Air Force Memorial, el Arlington National Cemetery y el Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida”, explicaron.

Finalmente, manifestaron que la actividad se hizo por medio de la del Boeing 737 con matrícula FAC-1222 para fortalecer las competencias militares.

“Este requerimiento aéreo se cumplió en el Boeing 737 con matrícula FAC-1222, como parte del proceso de desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales, militares, académicas y de vuelo de los futuros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que contribuirán en el cumplimiento de la misión institucional”, expresaron.