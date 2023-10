Gustavo Petro se pronunció tras el fin de elecciones regionales: ¿Qué dijo?

Después de la jornada de elecciones que se llevó a cabo el día de hoy 29 de octubre en las que se buscaba elegir 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles, el presidente Gustavo Petro se pronunció después de algunas horas en las que salieron los resultados.

Durante la jornada del día de hoy, el sector político que perdió fue el Pacto Histórico, en las dos principales ciudades los candidatos opositores arrasaron en las elecciones.

Para el caso de Bogotá, Gustavo Bolívar quedó de tercero con 571.591 votos, mientras que el ganador fue Carlos Fernando Galán con 1.497.596. Mientras que en Medellín ganó Federico Gutiérrez con 684.869.

Le puede interesar: Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá: las propuestas con las que ganó en elecciones

Después de unas horas del cierre de elecciones, el presidente Gustavo Petro dio sus primeras declaraciones en las que hizo un resumen de la jornada del día e indicó que las personas salieron votar por un país más justo.

"Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo pensó en el porvenir del país, en una sociedad, más justa y afectuosa, pensando en el mundo que le vamos a dejar a los hijos y nietos sin que predomine el miedo a la muerte", dijo el presidente.

"Los colombianos y colombianas de zonas rurales y apartadas pudieron salir a votar sin la amenaza de organizaciones armadas o grupos delincuenciales", enfatizó Petro.

Además, lamentó por el hecho de intolerancia en el que se prendió fuego a la Registraduría en Gamarra, en la que murió Duperly Arévalo Carrascal en el voraz incendio y otra persona más resultó gravemente herida.

"La lucha política no puede exacerbar odios, debemos llegar al punto de poder discutir, plantear diferencias y desacuerdos y que el conflicto no sé trámite a través de la eliminación del contrario, que sea la vida lo que salga más fortalecida y no la muerte", indicó Petro, refiriéndose a este tema que tiene en luto a Colombia.

Lea también: Rodolfo Hernández ¿Cuántos votos obtuvo en Gobernación de Santander pese a no poder ser elegido?

"Hubo un día de paz en Colombia", indicó el presidente, después de hacer un recuento e indicar que no se presentaron desmanes en el país y que la jornada terminó con total normalidad.