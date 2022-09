La familia presidencial vuelve a ser noticia por cuenta de un anuncio hecho por Nicolás Alcocer, hijo biológico de la Primera Dama, Verónica Alcocer, y quien ha estado con Gustavo Petro y su familia desde que tenía un año de edad.

De acuerdo al trino que publicó el joven, la adopción por parte del presidente de Colombia ya se hizo efectiva y agradece que lo haya acogido y criado desde muy pequeño.

“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, mencionó Nicolás.

