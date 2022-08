Gustavo Petro: Top de sus ‘chispoteadas’ que han sacado más de una risa

El 'chisteito' con el desmayo de escolta

Otra de sus jocosas intervenciones tuvo con ver con el episodio en el que uno de sus escoltas se desmayó, mientras él daba un discurso en el Amazonas.

“A eso los invito y las invito. Y creo que me he extendido un poco, esa es mi costumbre. En este frío y el día ha sido largo, ya hasta se me desmayó un escolta por excederme”, sostuvo Petro, en medio de un grupo de personas que no aguantaron las risas.

Lea también: [Video] A Petro le ganó el subconsciente y por un error hizo reír a todo un auditorio

Sexo y acceso

En rueda de prensa, acompañado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el presidente Petro habló sobre las condiciones que se necesitan para que el crimen se reduzca en Colombia, sin embargo, lo que a muchos les llamó la atención más que la estrategia del Gobierno, fue un pequeño lapsus que tuvo Petro mientras hablaba, pues en lugar de decir acceso, dijo "sexo", lo que desató la risa entre los asistentes, e incluso en el mismo presidente.

"Muchas veces el crimen y la violencia disminuyen si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidad de sexo... acceso (risas), pero también a la educación", dijo Petro mientras no pudo evitar las risas tato de él, como de los presentes.