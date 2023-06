Gustavo Petro y Armando Benedetti se reunirán en Casa de Nariño para hablar de Laura Sarabia

Más noticias: Plenaria de la Cámara aprobó proposición para citar a Laura Sarabia

"Jamás le pedí a Vicky que no publicara nada", señaló Benedetti quien añadió que, "queda clarísimo que no construí ninguna conspiración (...) mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".

Finalmente, Benedetti afirmó que es Laura Sarabia la que "está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación, ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando".