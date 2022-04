Gustavo Petro y Francia Márquez firmarán compromiso de 'no expropiación'

El candidato presidencial, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmarán un documento o acuerdo de 'no expropiación' en caso de llegar a la Casa de Nariño. El convenio será suscrito y autenticado ante la Notaría 17 de Bogotá.



En el acto de firma, Petro y Márquez estarán acompañados por varios miembros del Pacto Histórico y otros miembros de la campaña.

A propósito, el senador Gustavo Bolívar aseguró que dicha iniciativa revela el compromiso de Gustavo Petro y busca quitar y vencer el miedo entre los ciudadanos.

Le puede interesar: No he recibido financiación de privados de libertad para mi campaña electoral: Piedad Córdoba



"ATENCIÓN Cae otra farsa. Hoy ante notario, a las 11 AM, @petrogustavo se compromete ante el país y el mundo a no expropiar nada ni a nadie. Nunca lo pensó, nunca lo dijo pero lo deja claro para desmontar la calumnia sobre la que cabalga la campaña Duque II.#ConPetroHastaElFinal", escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, el senador Armando Benedetti, quien se ha convertido en la mano derecha de Petro en esta contienda electoral, señaló que "con el cuento chino de la expropiación algunos colombianos se alejan del futuro que les deben ¡NADIE VA A EXPROPIAR A NADIE! Déjense de pendejadas".



Este compromiso recuerda 'los 12 mandamientos en mármol' firmados por Gustavo Petro en el 2018, de cara a la segunda vuelta presidencial al recibir la adhesión de Antanas Mockus y Claudia López. Los mandamientos buscaban desvirtuar algunos miedos electores.

Lea también: Fajardo arremete contra Petro y 'Fico' por reuniones con condenados por corrupción y parapolítica



Entre los 'mandamientos firmados' en ese entonces se encontraban: "no expropiaré. No convocaré a una asamblea constituyente. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad. Respetaré el Estado Social de Derecho".