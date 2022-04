Gustavo Petro y las contradicciones con las que salió por el "perdón social"

Gustavo Petro ha dado de qué hablar en los últimos días. En medio de la polémica propuesta del “perdón social”, Noticias RCN recopiló las que se serían las cinco contradicciones de Gustavo Petro.



Esta propuesta ha sido criticada por diferentes sectores políticos, a pesar de que el candidato por el Pacto Histórico ya ha explicado de qué se trata.



Tras la reciente reunión que sostuvo el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, con Iván Moreno en la cárcel La Picota, se han generado varios cuestionamientos al respecto. Es aquí donde empezaría la primera contradicción del candidato presidencial.

Él había confirmado que su hermano solo se había reunido con el exsenador Moreno.



Sin embargo, el propio Juan Fernando informó que también sostuvo un encuentro con alias El gordo, el exgobernador del Putumayo, el exgobernador de las islas de San Andrés y con alguien que fue representante a la Cámara.



En un segundo lugar, Petro afirmó un video en Twitter que “mi hermano no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de esos cargos directivos. No asiste a ninguna de las reuniones de campaña. Su trabajo está ligado a la comisión Intereclesial de Justicia es paz”.