Gustavo Petro ya había aceptado que consumió drogas ¿Qué dijo?

En los últimos días, se generó una gran polémica por cuenta de las acusaciones que hizo Ingrid Betancourt sobre Gustavo Petro en las que dijo que lo vio tirado en el sueño sin reaccionar.

Betancourt dijo ser testigo de un episodio que protagonizó el presidente en la embajada de Colombia en Bélgica, cuando era funcionario.

Le puede interesar: Comisión de Acusaciones de Cámara archivó proceso contra Petro

"No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo", señaló Ingrid.

"Llegamos a Bélgica y uno de los miembros de la comitiva nos dijo, vamos a visitar a un amigo, yo ya le avisé que vamos, y nos fuimos para allá (...) En un rincón del salón, había un señor tirado en el suelo, entonces Mary Luz Herrán nos dijo 'los estábamos esperando, pero Gustavo no ha reaccionado'", contó.

Por cuenta de esto, muchos opositores al Gobierno Petro han especulado sobre el estado de salud del presidente e incluso han cuestionado si tiene algún problema de drogas.

En medio de este debate, algunos opositores recordaron que el tema del consumo de drogas del presidente no es nuevo y que incluso él mismo lo reconoce en su autobiografía ‘Una vida, muchas vidas’, la cual fue publicada por Grupo Planeta en 2021.

La confesión de Petro sobre las drogas

En el libro, que hace un recorrido por la vida de Petro, hay un pedazo en el cual el hoy presidente habla de su estadía en Bruselas y su experimentación con las drogas.

"Con una·amiga colombiana exploré incluso el consumo de algunas drogas, la experimentación con las sensaciones, el viaje hacia el interior, hacia lo profundo, desligado de los nexos de la sociedad, de mi propia lucha y vocación; trataba de explorar los nuevos rincones de una geografía interna", dice un fragmento del libro en su que podrá ver a continuación.

En ese mismo pedazo, el presidente narra en primera persona que: "Exploré también las músicas del mundo, las raíces étnicas del universo, exploré las calles, los rincones, las piedras. Un lugar de árboles era mi remanso. Aprendí que, gracias a mi contacto con las montañas colombianas, mi mejor aliado era el árbol, oír cantar los pájaros. La soledad me llevaba a una exploración profunda, que se volvió además intelectual".

Le puede interesar: Petro ya tiene nueva jefe de gabinete: sería Cielo Rusinque

El fragmento del libro