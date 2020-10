"Ha habido silencio del Gobierno sobre asesinatos de líderes políticos": Ángela Robledo

La representante a la Cámara Ángela María Robledo, rechazó que el Gobierno Nacional no se haya pronunciado para repudiar los asesinatos que han ocurrido recientemente contra de miembros de la Colombia Humana.

En diálogo con RCN radio, la congresista señaló que no se ha conocido al menos un trino por parte del presidente de la República, ni del Ministro de Defensa, para rechazar los asesinatos en contra de un grupo político que está en la oposición.

En contexto: Petro llamó a marchar para rechazar asesinatos de líderes de la Colombia Humana

"Yo esperaría un trino del ministro de Defensa, pero él que es tan activo en twitter y que nos ataca constantemente con sus mensajes, no se ha expresado por estos hechos de violencia", afirmó.

La congresista afirmó que estos hechos deben ser rechazados por parte del Gobierno Nacional, porque queda la sensación que en Colombia, "todo vale y por parte de la Fiscalía no ha habido avance en la investigación por el asesinato de Campo Elías en Medellín".

"No ha habido una comunicación directa con la ministra del Interior, porque uno no ve una decisión política real para dar una señal, no he visto ni siquiera un trino del presidente y el ministro sobre lo que está ocurriendo en este país", agregó.