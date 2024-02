Luz Cristina López Trejos, cuya hoja de vida fue publicada en la página web de la Presidencia de la República para ser la nueva ministra del Deporte, entregó sus primeras declaraciones sobre su nombramiento en el Gobierno y la polémica política que ello suscitó.

En primicia para La FM de RCN, la nueva funcionaria aseguró que llegó al cargo gracias a su trayectoria en el sector y no porque haya sido recomendada por algún congresista del Partido Conservador, tal y como se advierte por parte de algunos sectores, lo que ha ocasionado una enorme polémica.

“Yo quiero contar que soy una técnica del sector. Yo no tengo experiencia en el sector político, yo no hago parte de ninguna colectividad política, yo no he sido presentada en particular por ningún partido político”, manifestó López.

Añadió que "sencillamente soy una persona que tiene una experiencia en el sistema, que tiene una formación, que viene construyendo una hoja de vida que llegó a la Presidencia de la República y el señor presidente pensó que yo podía ser la persona que puede jalonar en el sector deporte".

Al ser preguntada sobre si fue recomendada por un congresista conservador, dijo: “Por ningún congresista en absoluto, no pertenezco a ninguna colectividad política”.