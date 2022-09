La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma política, que incluye una serie de normas nuevas para actualizar el sistema electoral colombiano.

Uno de los artículos novedosos y más polémicos que se aprobó es el que implementa el voto obligatorio en Colombia por dos periodos a manera de piloto, una idea que se había intentado impulsar en el pasado y que poco acogida había tenido en el Congreso de la República.

El presidente del Senado, Roy Barreras, explicó que “la mitad de los colombianos hoy no votan por diversas razones, pero hay un mercado persa de compra y venta de votos, a ese 50% de compatriotas que no venden el voto porque no votan, les pedimos que por dos periodos acudan a votar de manera libre para que nos ayuden a limpiar la democracia en listas cerradas en donde votarán por partidos y por ideas”.

De igual manera, se le dio vía libre a la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros sin tener que renunciar un año antes para poder asumir un cargo en el Ejecutivo.

El transfuguismo político, para que los legisladores puedan cambiarse de partido político sin recibir sanciones por doble militancia, también quedó aprobado en primer debate, pese a que algunos dirigentes políticos estuvieron en contra de esa posibilidad. Sin embargo, esta medida sólo regirá a partir de 2026.

Se cayó el artículo que le quitaba las facultades a la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, es decir, alcaldes, gobernadores y los propios congresistas.

Habrá listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas y las colectividades tendrán que implementar mecanismos de democracia internos para armar el listados de candidatos para el Congreso de la República, Asambleas o Concejos Municipales.

La financiación de las campañas políticas será preponderantemente estatal, lo que quiere decir que habrá muy poco movimiento de dineros privados durante los procesos electorales.

Finalmente, se aprobó un artículo que elimina la reelección indefinida de los congresistas. Los senadores y representantes a la Cámara no podrán estar más de dos periodos en cada una de esas corporaciones.