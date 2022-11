Habrían suplantado identidad de colombianos en caso de acoso sexual en la COP27

Luego del comunicado publicado por la Cancillería colombiana la tarde de ayer, el presidente de la República, señaló que es falso que algún delegado de la Presidencia se haya visto involucrado en este lamentable caso.

"Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la presidencia, ni funcionarios públicos", señaló el presidente a través de sus redes sociales.

Esta información fue complementada por Laura Sarabia, jefe del despacho de la Presidencia, quien señaló que dentro de las 200 personas que fueron como parte de la delegación nacional, ninguna de estas dos hacia parte de la comitiva del Presidente de la República.