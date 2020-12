“Haces falta en el Senado”: emotiva carta de Iván Marulanda a Antanas Mockus

El senador Iván Marulanda, precandidato presidencial e integrante del partido Verde, le envió una emotiva carta al profesor Antanas Mockus, quien tuvo que dejar su curul por una decisión del Consejo de Estado.

En la misiva, Marulanda afirma que en estos días en que el mundo político vive en constantes enfrentamientos y en momentos en que el país ha tenido que enfrentar una enorme crisis por cuenta de la pandemia, Mockus “hace falta en el Senado”.

“Te escribo en la soledad en la que está el mundo entero, para acompañarte y acompañarme con pensamientos que llevo conmigo. Haces falta en el Senado, en 'la cosa pública' y haces falta en la bancada del Partido Verde, el Senado que el pueblo eligió es contigo y no se entiende que no estés ahí”, indica la carta.

En el escrito, el senador Marulanda deja entrever una crisis en el liderazgo y cuestiona que en este tiempo solo se esté hablando de las elecciones del 2022.

“En la política no se habla más que del 2022 que no ha llegado, es la forma de evadir el 2020 que llegó y se va sin que nadie responda. Lo que viene, me temo, será más melancólico. Colombia se la pasa en “las próximas elecciones”, nadie asume el presente y de lo que se habla para más adelante tiene la misma calidad, parecieran preparativos de carnaval, no de bomberos que se alistan para ir a zona de desastre. Los actores se prueban atuendos y peinados delante del espejo, otros siguen en el plan macabro de siempre, afilan las navajas”, sostiene Marulanda.

La carta finaliza con un “haces falta querido Antanas, extrañamos tu energía, tu genialidad y tu bondad”, al tiempo que le desea un feliz año 2021.

Antanas Mockus tuvo que abandonar su curul en el Congreso de la República luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de su elección, por haber sido el representante legal de Corpovisionarios.