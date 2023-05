“Han sido estigmatizados”: Francia Márquez vuelve a defender la primera línea  

La vicepresidenta, Francia Márquez llegó de manera sorpresiva la madrugada de este viernes al Congreso de la República, donde se llevaba a cabo la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente fue aprobado.

La alta funcionaria se refirió a las críticas de varios sectores políticos del país por asegurar en una concentración de la que participó en Cali en el marco del día internacional del trabajo “que viva la primera línea”.

“Son críticas que no tienen razón de ser. Creo que me he referido a la juventud colombiana que salió en el estallido social simplemente a pedir oportunidades y a exigir que como gobierno, como sociedad, como país, como nación, les garantizamos derechos”, indicó Márquez.

Seguidamente, agregó que estos jóvenes “han sido han sido estigmatizados, han sido señalados, y yo estuve en el estallido social y vi todas las situaciones que ocurrieron ahí. Así que, pues respeto las opiniones, pero pues tengo derecho a expresarme en este país. Me mantengo en la opinión de defender los derechos de la juventud en este país”.

Conviene mencionar, que por estas polémicas declaraciones a la Vicepresidenta no sólo le han llovido críticas sino también acciones penales, pues la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal, ambos del Centro Democrático, anunciaron que interpondrán una denuncia contra Francia Márquez.

“Lo afirmado por la vicepresidente constituye una exteriorización de una valoración subjetiva que reivindica la legitimidad de las acciones violentas de ese grupo, al tiempo que desacredita la acción judicial emprendida en contra de algunos de sus miembros por parte de la rama judicial”, dijo la senadora Holguín.