Hay congresistas condenados libres y el expresidente que ha servido al país no: Duque

El presidente de la República, Iván Duque aseguró, en entrevista con el diario El Tiempo, que en el caso del senador Álvaro Uribe Vélez, debió primar su derecho a defenderse en libertad, así como lo han hecho congresistas que están siendo investigados.

Dijo que,“en abstracto y pensando en el país, en el estado de derecho, debe tener como premisas fundamentales la presunción de inocencia. Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionalísimas para personas que tengan peligrosidad probada”.

Según Duque, las reflexiones de país son importantes, “hoy lo que vemos es un doble racero, por un lado tenemos miembros del Congreso condenados por delitos de lesa humanidad y que se pueden defender en libertad cuando tienen una probada trayectoria criminal y fuera de eso tienen la garantía de que si dicen la verdad no irán a la cárcel. Y en el otro lado tenemos al expresidente que ha servido al país y no puede hacerlo. Estos contrastes nos muestran que algo está fallando. Hacer estas reflexiones no es interferir en el poder".