¿Hay participación en política del General Zapateiro? congresistas dividen opiniones

Varios sectores políticos continúan pronunciándose sobre la polémica que se generó en el país por cuenta de un enfrentamiento que se presentó entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional.

Petro, en unos recientes trinos insinuó que había algunos generales que tendrían vínculos con grupos ilegales, a lo que el general Zapateiro le respondió recordándole el episodio de las bolsas de dinero.

El Centro Democrático salió a respaldar al oficial diciendo que tenía todo el derecho de defender a sus hombres de los señalamientos hechos por el candidato. La senadora Paola Holguín, presidenta de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso, dijo que en este caso no se configura una participación en política.

“Nuestra Fuerza Pública es no deliberante y ha sido una Fuerza Pública civilista, eso no quiere decir que el comandante del Ejército no tenga la obligación de salir a hacer respetar el nombre y la honra de los hombres y mujeres que conforman el Ejército Nacional”, sostuvo.

“El general Zapateiro no participa en política, pero cumple la obligación de cualquier comandante del Ejército que es hacer respetar el honor de sus hombres y de una institución bicentenaria”, añadió.

Sin embargo, sectores de la oposición insisten en que debe rodar la cabeza del comandante del Ejército porque sus palabras si se configuran como una falta disciplinaria.

El senador Antonio Sanguino afirmó que “la actitud del general Zapateiro, violatoria de la Constitución nacional y del principio del carácter no deliberantes de las Fuerzas Militares, merece todo el repudio y el rechazo. El presidente Iván Duque lo que debe hacer es llamarlo a calificar servicios y separarlo de las Fuerzas Militares de Colombia”.

El senador John Milton Rodríguez le pidió al general Eduardo Zapateiro “no volverse a dejar picar la lengua del camarada de politiqueros, corruptos y narcotraficantes, los colombianos sabemos quien le sirve a la patria y quienes se han servido siempre de la patria abusando de la confianza de los colombianos”.

Sin embargo, el senador Iván Cepeda dijo que se violó un artículo constitucional en el que los miembros de la Fuerza Pública no pueden incurrir en participación en política y advirtió que esto deja abierta la puerta a que en un futuro pueda haber un golpe de Estado.

“Es muy grave que el presidente de la República auspicie semejantes posiciones, porque él mismo es el que introduce a la ruptura del orden constitucional, un hecho sin precedentes que debe ser sancionado”, dijo.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación afirmó que analizará este caso para determinar si le abre una investigación al comandante del Ejército por el enfrentamiento que sostuvo con el senador Petro.