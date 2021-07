Hay que avanzar en la agenda legislativa y no en campaña electoral: Próximo presidente del Congreso

El congresista Juan Diego Gómez, quien asumirá como nuevo presidente del Senado de la República, se refirió a las expectativas de la nueva legislatura que será instalada este 20 de julio.

En diálogo con RCN Radio, el político dijo que los dos grandes retos s superar son las dificultades derivadas por cuenta de la pandemia de la covid-19 y el año electoral que inicia.

"Este año tiene que ser diferente, porque nunca antes se había instalado el Congreso de la República con tantas convulsiones políticas, económicas, sanitarias, sociales y una serie expresiones en el país donde hay muchas vocerías de jóvenes, estudiantes, transportadores, docentes, empresarios, que no van en el mismo sentido y necesitan atención del Gobierno y del Congreso de la República. Ahí se tiene que ver la diferencia", manifestó el senador.

Gómez también se refirió a la agenda legislativa que será debatida durante este último periodo y explicó las posibilidades que hay para que avancen las diferentes propuestas que serán presentadas por los integrantes del Comité Nacional del Paro.

"Los miembros del Comité del Paro no tienen una iniciativa legislativa, por lo que algún grupo de Representantes a la Cámara o de Senadores tendrán que acompañarlos. Pero, la invitación es a que mantengan el debate con argumentos, con respeto, no a las vías de hecho, no al lenguaje de odio y en ese contexto podríamos construir escenarios que busquen consensos", manifestó.