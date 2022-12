En medio de la polémica que se ha generado por cuenta del nombramiento de la directora del Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció.

En un trino que también generó controversia, Uribe afirmó que no le parece mal que la designación de Baracaldo haya sido recomendada por la primera dama de la nación, Verónica Alcocer.

Es más, el exmandatario señala que es necesario que la actual funcionaria tenga más tiempo para mostrar resultados a su gestión.

“No critico que la Primera Dama haya postulado a la nueva directora de Bienestar Familiar, quien en sus respuestas a medios ha mostrado su transparencia. Hay que dar tiempo a su gestión”, señaló en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas se han generado versiones sobre la posible salida de Baracaldo de su cargo, hecho que aún no ha sido confirmado por el alto Gobierno.

El senador Gustavo Bolívar, quien es cercano al presidente de la República, había publicado la versión de que en las próximas horas saldría de la dirección del ICBF y que en su lugar llegaría Jorge Rojas, quien fue secretario de Integración Social en la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, poco tiempo después borró el trino y aseguró que Rojas sería nombrado en una embajada. “Excusas. Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto. Me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Bélgica”, sostuvo.

Sin embargo, la controversia por el nombramiento y gestión de Concepción Baracaldo en el Bienestar Familiar continúa latente y no se descarta que en las próximas horas el Gobierno confirme si seguirá o no en ese cargo.