Hay que hacerle una reingeniería al PAE: MinHacienda responde a gobernadores

Alrededor de 30 gobernadores electos de todo el país le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y a algunos ministros en la que le solicitaban duplicar los recursos destinados para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), con el ánimo de lograr un 95% de cobertura.

Para este 2023, el Gobierno invirtió un poco más de 3,3 billones de pesos en este programa, pero según advierten los mandatarios locales, en el 2024 se necesitan más recursos para atender a la población más necesitada.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió que lo que se debe plantear es una reingeniería del PAE en todo el territorio nacional.

“El presupuesto del 2024 ya está aprobado, hay que mirar cómo se pueden revisar los recursos. Pero al programa del PAE yo diría que hay que hacerle una reingeniería total”, planteó el ministro.

“¿Por qué hay toda esa plata y tan mal servicio? Significa que los operadores no están dándole a los estudiantes una dieta saludable, están entregando paquetes, comida que no es de la mejor calidad y lo que está demostrado que no es un problema de plata, es un problema de calidad porque nos cobran unas porciones más caras que las que tendría una dieta equilibrada”, manifestó.

Bonilla sostuvo que los programas de alimentación deberían ser controlados por los padres de familia, para garantizar una mejor nutrición de los niños.

“Mejor gerencia y hay que devolverle realmente el manejo de los programas alimentarios a las familias en los colegios, no a alguien que vaya de una ciudad a otra a llevar lo que empacan en unas cajas”, aseguró.

Los gobernadores esperan que la petición de duplicar el presupuesto asignado para alimentar a los niños, sea tenida en cuenta por el presidente Gustavo Petro.