El senador Roy Barreras aseguró que hay que mantener la unidad en el Congreso, para sacar adelante las reformas propuestas por el Gobierno y dar soluciones concretas a las poblaciones más vulnerables del país.

En diálogo con RCN Radio, el presidente del Senado señaló que el equilibrio de las corporaciones es la manera para garantizar la estabilidad nacional, pues el debate político no puede convertirse en conflictividad.

Barreras pidió el máximo intento por mantener la coalición de Gobierno en el Congreso, pues es la manera de evitar el hundimiento de las reformas.

"Hay que intentar por el bien de la estabilidad nacional, mantener una unidad en el Congreso, de manera que la pugnacidad y la polarización no se refleje en disputas estériles que no construyen soluciones. No se pueden hundir las reformas en las que los colombianos tienen puestas las esperanzas", aseguró.

Reconoció que actualmente el ambiente político en Colombia es tenso, pero confía en que luego de que se aprueben los proyectos y reformas sociales del gobierno Petro, se pueda tener un ambiente más tranquilo.

"Si a finales de junio tenemos una reforma a la salud buena y aprobada, un Plan Nacional de Desarrollo (OND) aprobado, un ajuste presupuestal aprobado para reducir la brecha social, si avanzamos en la reforma pensional, el escenario será más tranquilo, pero para eso se necesita la voluntad del Congreso", consideró.